Премьер Монголии пообещал поддерживать проект «Сила Сибири – 2»

На пленарном заседании Восточного экономического форума – 2025 премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар объявил, что правительство страны будет активно поддерживать проект «Сила Сибири – 2». Об этом сообщили «Известия» .

«Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта», — сказал он.

Премьер-министр Монголии считает, что проект откроет новые экономические возможности для всех участников. Он уверен, что «Сила Сибири – 2» принесет экологическую пользу и будет иметь стратегическое значение, став примером успешного трехстороннего сотрудничества.

На пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин тоже охарактеризовал «Силу Сибири – 2» как взаимовыгодный проект. Он подчеркнул, что цены на газ будут рыночными и будут рассчитываться по той же формуле, что и для поставок в Европу.

Во время визита Путина в Китай «Газпром» и CNPC заключили меморандум. В нем прописаны планы строительства газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитной магистрали «Союз Восток». Магистраль пройдет через Монголию. На Западе испугались «трубопроводной дипломатии» России и Китая.