Цены на дизельное топливо в Италии достигли максимума за четыре года

Цены на дизель в Италии поднялись до рекордной за последние четыре года отметки: на АЗС с самообслуживанием литр стоит 2,07 евро. Об этом сообщило отраслевое издание Staffetta Quotidiana , которое мониторит рынок горючего в стране.

Нынешняя стоимость дизеля сравнялась с уровнем 22 марта 2022 года, когда итальянское правительство пошло на снижение части акцизных сборов. При этом цена бензина достигла пика с августа 2024-го.

По данным министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии», средняя стоимость литра бензина на заправках с самообслуживанием держится на уровне около 1,84 евро, а дизеля — 2,07 евро.

Ранее CNN сообщил, что стоимость бензина в США после обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла на 17%. Средняя цена галлона (3,785 литра) достигла 3,48 доллара. За неделю топливо выросло в цене на 50 центов.