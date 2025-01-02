Цены на бензин в США оказались зависимы от одного международного фактора

«Опен Ойл Маркет»: стоимость бензина в США зависит от мировых цен на нефть

Как минимум последние 30 лет цены на бензин в США сильно зависят от мировых цен на нефть, тенденция продолжается. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидент «Сколково») Сергей Терешкин.

«Как минимум на протяжении прошлых 30 лет зависимость цен на бензин от цен на нефть прослеживалась в США. Период с 2022 по 2024 год не стал исключением», — сказал он.

Терешкин добавил, что добыча нефти в США с 2010 года выросла более чем вдвое, хотя импорт сократился на 30%.

«Однако цены на бензин все еще сильно коррелируют с мировой стоимостью нефти. Большая часть нефтяных заводов находится на побережье Мексиканского залива, а штаты восточного побережья остаются важным центром спроса», — добавил директор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет».

Ранее стало известно, что госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов.