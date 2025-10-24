Центробанк объяснил влияние санкций Запада на экономику

Западные санкции направлены на ограничение экспорта российских сырьевых товаров. Это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации отечественной экономики, заявила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы видим, что санкции направлены на ограничение экспорта сырьевых товаров. Предсказать точно влияние санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем их как негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к санкциям», — сказала она.

Наибуллина отметила, что экономика России постепенно выходит из перегрева прошлого года. По ее словам, регулятор может аккуратно продолжать снижать ставку, но нужно учитывать проинфляционные риски.

«Напряженность на рынке труда сохраняется, но почему можно смягчать — потому что напряженность тоже чуть смягчается», — объяснила она.

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, до 16,5% годовых.