Централизованное отопление выключили в Приднестровье

В Приднестровье выключили отопление после остановки поставок газа РФ в Молдавию

Централизованное отопление отключили в Приднестровье после приостановки транзита российского газа в Молдавию. Об этом сообщила п ресс-служба компании «Тирастеплоэнерго».

«Подача горячего водоснабжения и тепла прекращается с 07:00. Ограничения коснулись бюджетных учреждений, жилых домов и организаций всех форм собственности, кроме лечебных учреждений», — заявили в компании.

В пресс-службе отметили, что абонентам не нужно сливать воду с системы отопления. Все регламентные работы проведут специалисты аварийной службы теплоснабжающего предприятия.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил транзит газа в Европу через территорию Украины в связи с отсутствием технических и юридических возможностей, отмечал RT. В компании напомнили, что истек заключенный в 2019 году контракт с «Нафтогазом».