Централизованное отопление выключили в Приднестровье
В Приднестровье выключили отопление после остановки поставок газа РФ в Молдавию
Централизованное отопление отключили в Приднестровье после приостановки транзита российского газа в Молдавию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго».
«Подача горячего водоснабжения и тепла прекращается с 07:00. Ограничения коснулись бюджетных учреждений, жилых домов и организаций всех форм собственности, кроме лечебных учреждений», — заявили в компании.
В пресс-службе отметили, что абонентам не нужно сливать воду с системы отопления. Все регламентные работы проведут специалисты аварийной службы теплоснабжающего предприятия.
Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил транзит газа в Европу через территорию Украины в связи с отсутствием технических и юридических возможностей, отмечал RT. В компании напомнили, что истек заключенный в 2019 году контракт с «Нафтогазом».