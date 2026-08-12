Цена прохода судов через Панамский канал выросла в 16 раз

FT: цена прохода судов через Панамский канал стала рекордной и выросла в 16 раз

Средняя цена прохода через Панамский канал на ежедневных аукционах побила рекорд в 1,1 миллиона долларов. Причина — понижение уровня воды и рост спроса на фоне событий в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на администрацию канала.

«Судоходные маршруты через Панамский канал установили новый рекорд стоимости, в то время как уменьшение уровня воды усиливается явлением Эль-Ниньо. Спрос на канал усилился из-за ограничений на проход судов, вызванных конфликтом с Ираном», — заявили в администрации.

В августе средняя цена транзитного слота на аукционах достигла 1,1 миллиона долларов, что в 16 раз превысило стоимость в аналогичный период прошлого года.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Арктика получила особую роль в качестве надежного маршрута на фоне Ормузского кризиса.