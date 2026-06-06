Арктика получила особую роль из-за Ормузского кризиса

Арктика имеет особую роль как надежный маршрут в контексте Ормузского кризиса. Об этом в докладе на ПМЭФ заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Мы приветствуем попытки создавать обходные маршруты, но с точки зрения мировой торговли особая роль — у Арктики. В этих условиях стратегическим становится не только ее значение как ресурсной базы, но как логистического маршрута», — отметил он.

Сечин добавил, что после кризиса в Ормузском проливе другие «узкие места» глобальной логистики также могут оказаться под угрозой.

В их числе глава «Роснефти» указал Панамский и Суэцкий каналы, Турецкий и Датский проливы, мыс Доброй Надежды, Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Малаккский проливы. Эти географические объекты он назвал ключевыми для международной энергетики.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике.