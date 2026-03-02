Цена Brent взлетела до 82 долларов на первых торгах после начала войны США и Ирана

Стоимость нефти растет после ударов по Ирану и из-за опасений касательно перебоев в поставках топлива. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures .

К 08:19 по московскому времени майские фьючерсы дорожали на 4,77 доллара (6,55%) — до 77,64 доллара за баррель.

После начала торгов к 02:00 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла на 13,04% и достигла отметки 82,37 доллара за баррель.

Резкий скачок произошел после атак США и Израиля на Иран и ответных ударов исламской республики. Аналитики связали скачок стоимости с опасениями рынка относительно перебоев в поставках из региона Персидского залива.

После 02:00 рост цен замедлился, к 02:39 нефть торговалась по цене 79,38 доллара за баррель. К 07:06 стоимость составила 77,11 доллара.

Накануне в МИД России предупредили, что остановка судоходства в Ормузском проливе грозит прекращением экспорта углеводородов и дисбалансом на мировых рынках нефти и газа.