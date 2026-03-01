Россия напомнила о рисках для рынка нефти из-за закрытия Ормузского пролива

Остановка судоходства в Ормузском проливе может привести к прекращению экспорта углеводородов из региона и создать дисбаланс на мировых рынках нефти и газа. Об этом заявили в МИД России .

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в ходе ответных ударов Ирана и работы ПВО пострадали аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В МИД выразили сожаление по поводу гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и высокопоставленных чиновников в результате ударов США и Израиля.

«Российская Федерация осуждает практику политических убийств и „охоты“ на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право», — подчеркнули в министерстве.

Россия призвала стороны к немедленной деэскалации и возвращению к политико-дипломатическому процессу на основе Устава ООН с учетом интересов всех стран Персидского залива.

Ранее Минтранс сообщал о 32 российских судах в зоне конфликта — они не пострадали. Воздушное пространство Ирана и ряда стран региона закрыто.