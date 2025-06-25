Целью утечки доклада разведки США об Иране назвали дискредитацию Трампа

Утечку доклада американской разведки о неэффективности ударов США по ядерным объектам в Иране могли подстроить ради достижения двух целей. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Он предположил, что утечка могла произойти ради обоснования дальнейшей войны против Ирана, а также для удара по имиджу президента Дональда Трампа и дискредитации его политики.

«Согласно появившейся в западных СМИ утечке, в „совершенно секретном“ докладе разведки США утверждается, что ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали. Возможно, это и так, но такие „утечки“ случайными не бывают», — подчеркнул сенатор.

По его словам, сливы данных в США происходят только ради достижения чьих-то целей.

Ранее в американской прессе опубликовали предварительный секретный доклад Пентагона. В нем говорится, что атаки бомбардировщиков B-2 не уничтожили ядерные объекты, а только заблокировали их входы.