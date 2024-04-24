Ударом по Харькову повредили газопровод | 360°

Мир 24 апреля 2024, 06:43 Ударом по Харькову повредили газопровод Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении газопровода при атаке ВС России РИА «Новости»

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В Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара пострадал газопровод. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова.

«Утром будем восстанавливать газ», — сказал градоначальник.

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По информации издания, ракеты С-300 перебили газопровод в центре Харькова. Из-за повреждений временно отключили газоснабжение. Восстановительные работы планировали начать утром 24 апреля.

Мощные взрывы в Харькове произошли после полуночи. Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале об атаке в Шевченковском районе. За несколько дней до последней атаки в Харькове повредили телевышку. Местные жители лишились цифрового телевидения.

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях. Громкие звуки, похожие на взрывы, слышали в Кременчуге и Днепропетровске.