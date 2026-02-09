Целью «Маршрута Трампа» в Армении назвали контроль над урановым месторождением
Одной из целью проекта «Маршрут Трампа» в Армении стало установление контроля над месторождением урана в Сюникской области, которое расположено на этом пути. Такое мнение высказал армянский эксперт по энергобезопасности, доктор политических наук Ваге Давтян, его процитировало РИА «Новости».
«Целью TRIPP является также контроль над полезными ископаемыми Сюника, включая месторождения урана», — заявил Давтян.
По словам эксперта, в Сюникской области расположен крупный урановый район. Давтян отметил, что Вашингтон не упустит возможности сравняться с Китаем и Россией в развитие ядерной энергетики.
TRIPP обеспечит США присутствие на международном коридоре между Европой и Азией через Кавказ, что решит много геополитических и энергетических вопросов.
Ранее Вашингтон и Ереван договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. Американцы получат в этом консорциуме контрольный пакет — 74%, Армения будет довольствоваться лишь 26%.