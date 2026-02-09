Целью «Маршрута Трампа» в Армении назвали контроль над урановым месторождением

Одной из целью проекта «Маршрут Трампа» в Армении стало установление контроля над месторождением урана в Сюникской области, которое расположено на этом пути. Такое мнение высказал армянский эксперт по энергобезопасности, доктор политических наук Ваге Давтян, его процитировало РИА «Новости» .

«Целью TRIPP является также контроль над полезными ископаемыми Сюника, включая месторождения урана», — заявил Давтян.

По словам эксперта, в Сюникской области расположен крупный урановый район. Давтян отметил, что Вашингтон не упустит возможности сравняться с Китаем и Россией в развитие ядерной энергетики.

TRIPP обеспечит США присутствие на международном коридоре между Европой и Азией через Кавказ, что решит много геополитических и энергетических вопросов.

Ранее Вашингтон и Ереван договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. Американцы получат в этом консорциуме контрольный пакет — 74%, Армения будет довольствоваться лишь 26%.