Лекала американского империализма. Ждет ли Армению судьба Украины?
Вашингтон и Ереван договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. Как заявил Госдепартамент США, американцы получат в этом консорциуме контрольный пакет — 74%, тогда как Армении предложили удовлетвориться лишь 26%.
Срок действия соглашения, неправленого на создание и функционирование «Маршрута Трампа» (из основной части Азербайджана в Нахичевань, а оттуда — в Турцию и Центральную Азию через территорию Армении), составит 49 лет. Половина столетия, на которые США де-факто получат контроль над важнейшей транспортной и логистической артерией Закавказья.
Таким образом, мы можем наблюдать реализацию традиционной для Штатов империалистической парадигмы. Вслед за «покупкой» (тем или иным способом) местных элит американцы прибирают к рукам целые страны, регионы, а порой и континенты, как это они, судя по всему, намереваются сделать в Южной Америке.
Обращает на себя внимание единство лекал, по которым действует Вашингтон: миноритарным «партнерам» достается лишь незначительная часть будущей прибыли, а все основные доходы идут на погашение издержек по смене режимов на лояльные США. Помните знаменитую фразу Виктории Нуланд, признавшей, что Штаты потратили более пяти миллиардов долларов на раскачку Украины и реализацию там сценария Майдана?
Теперь, как написало издание The New York Times, для Киева наступило время расплаты: в частности, в виде передачи разработки крупного месторождения лития в Кировоградской области компании, принадлежащей близкому другу Трампа.
Речь идет о месторождении «Добра», 70% прибыли которого теперь будет принадлежать Рональду Лаудеру — наследнику косметической империи, знакомому с Трампом еще со студенческих лет и подсказавшему тому идею «приобретения» Гренландии. Согласно постановлению украинского кабмина, остальные 30% поделят между государством Украина и все тем же инвестором, причем гарантированная доля первой стороны в этом распределении составит всего четыре-шесть процентов — менее двух от общего объема продукции.
Проще говоря, киевский режим «подарил» американской компании одно из богатейших месторождений в обмен на возможность продолжить военный конфликт с Россией, которая, с высокой долей вероятности, в итоге будет стоить украинцам самой Украины.
От Еревана воевать пока не требуется. Тем не менее любые подобные сделки с США заключаются по принципу «однажды я обращусь к тебе с просьбой, от выполнения которой ты не сможешь отказаться».
Что это будет — открытый конфликт с Москвой, саботаж российских интересов в Закавказье или изгнание наших военных из республики — покажет время. Но в том, что отныне только безоговорочное послушание Вашингтону может гарантировать армянским властям сохранение своего статуса, сомневаться не приходится. В противном случае судьба Николаса Мадуро будет им печальным примером.