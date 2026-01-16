Вашингтон и Ереван договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. Как заявил Госдепартамент США, американцы получат в этом консорциуме контрольный пакет — 74%, тогда как Армении предложили удовлетвориться лишь 26%.

Срок действия соглашения, неправленого на создание и функционирование «Маршрута Трампа» (из основной части Азербайджана в Нахичевань, а оттуда — в Турцию и Центральную Азию через территорию Армении), составит 49 лет. Половина столетия, на которые США де-факто получат контроль над важнейшей транспортной и логистической артерией Закавказья.

Таким образом, мы можем наблюдать реализацию традиционной для Штатов империалистической парадигмы. Вслед за «покупкой» (тем или иным способом) местных элит американцы прибирают к рукам целые страны, регионы, а порой и континенты, как это они, судя по всему, намереваются сделать в Южной Америке.

Обращает на себя внимание единство лекал, по которым действует Вашингтон: миноритарным «партнерам» достается лишь незначительная часть будущей прибыли, а все основные доходы идут на погашение издержек по смене режимов на лояльные США. Помните знаменитую фразу Виктории Нуланд, признавшей, что Штаты потратили более пяти миллиардов долларов на раскачку Украины и реализацию там сценария Майдана?