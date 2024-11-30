Целью договора о партнерстве с КНДР назвали снижение риска новой войны

Глава МО Белоусов: договор о партнерстве с КНДР снизит риски войны в Азии

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей поможет снизить риск новой войны в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, его процитировало РИА «Новости» .

Глава Минобороны прибыл в Пхеньян, где встретился с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем. Во время переговоров Белоусов рассказал о целях нового договора.

«Он призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове», — подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что документ станет основой для построения новой евразийской системы безопасности. Белоусов также сообщил о расширении двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Министр прилетел в КНДР 29 ноября. Российскою делегацию в аэропорту Сунан встретили Но Гван Чхоль и рота почетного караула Корейской народной армии.