Цели саммита по Украине назвали в США

Главной целью саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии 15–16 июня, станет вовлечение России в будущие переговоры. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным издания, в проекте документа также упомянули ядерную и продовольственную безопасность, а также обмен военнопленными. Уточняется, что в урегулировании конфликта должны участвовать все стороны конфликта.

«Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей России», — указали в материале.

Также отмечается, что проект могут изменить в ходе переговоров.

Страны СНГ И Китай отказались принимать участие в саммите по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что многие государства не захотели тратить на него время, ведь без участия России саммит не имеет смысла.