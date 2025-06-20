Цели могут быть масштабнее, чем кажется. Вмешаются ли США в ирано-израильский конфликт

Политолог Блохин: США могут вступить в конфликт с Ираном при нескольких условиях

Президент США Дональд Трамп пообещал принять решение об ударах по Ирану в течение двух недель. Насколько в принципе возможно американское вмешательство в ирано-израильский конфликт и при каких условиях оно произойдет, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если возникнет угроза существования Израиля, тогда они точно вмешаются. Но очевидно, что пока динамика развивается в целом на равных — нет такого, чтобы прямо Иран выигрывал», — заявил он.

Второй вариант, при котором США напрямую вступят в конфликт — если Иран попытается атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Но, по мнению Блохина, на этот шаг исламская республика первой не пойдет.

В пользу того, что Трамп все-таки отдаст приказ, говорит и схожесть его взглядов с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, добавил политолог.

«Если сначала все говорили о решении ядерной проблемы Ирана, то теперь уже, вполне вероятно, под сурдинку цели куда более масштабные — вплоть до смены режима», — подытожил собеседник 360.ru.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Трамп колеблется по Ирану, потому что не хочет, чтобы страна превратилась во вторую Ливию.