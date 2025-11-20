Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц задался вопросом, какой была истинная цель прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Один из вариантов он привел в Telegram-канале .

По его мнению, переговоры Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом закончились «феномально бессмысленно». Не было смысла обсуждать Стамбульские соглашения от 2022 года, если Киев открыто отказался сокращать армию и продолжит получать западное вооружение.

«Я думаю, ему кровь из носу надо было поговорить с [министром обороны Украины Рустемом] Умеровым с глазу на глаз. Не по телефону, который можно прослушать и записать, а лично. Чтобы выяснить, насколько все плохо. И к чему готовиться дальше», — считает Коц.

Пока Зеленский еще летел в Турцию, на Украине всплыли аферы с некачественными бронежилетами, в которых напрямую замешан Умеров. Все это похоже на показательную порку, которая нужна США.

Президент Дональд Трамп из-за неудачи с мирной сделкой начал давить на Россию санкциями, а на Украину компроматом на Зеленского и его окружение. Что касается Умерова, то Коц назвал его смотрящим от США за расходованием американских денег и тем, кто больше знает о коррупционных аферах в Минобороны страны.

Скоро станет точно известно, какая у него роль. Если его начнут судить на Украине, то и Зеленскому тоже пора сушить сухари или даже «мазать лоб зеленкой».

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Умеров поддался давлению со стороны бизнесмена Тимура Миндича и согласился на закупку 10 тысяч непроверенных бронежилетов.