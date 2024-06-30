ЦАР выразила готовность нарастить сотрудничество с Россией в топливной сфере

Посол Бикантов сообщил о заинтересованности ЦАР в диалоге с РФ в топливной сфере

ЦАР собирается активизировать диалог с Россией в топливной сфере. Об этом заявил РИА «Новости» посол Александр Бикантов.

Он отметил, что центральноафриканская делегация, в состав которой входил премьер-министр страны Феликс Молуа, обсуждала на ПМЭФ ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что представители ЦАР затрагивали во время переговоров и взаимодействие государств в топливной сфере.

«Наши партнеры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере», — указал Бикантов.

Он добавил, что пока стороны не подписывали никаких контрактов в этой области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Республику Конго перспективной страной для развития отношений. По его словам, у этого дружественного государства есть большой потенциал для налаживания двустороннего сотрудничества с Россией. Президент республики Дени Сассу-Нгессо сообщил, что российские компании могут заниматься в стране добычей полезных ископаемых.