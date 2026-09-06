Axios: ответственный за санкции в США входил в состав делегации, посетившей РФ

Чиновник Минфина США, ответственный за санкции, вошел в состав американской делегации, посетившей Россию. Об этом сообщил Axios .

«Джин Ланг, действующий „царь санкций“ в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным», — отметили в сообщении.

По информации портала, присутствие чиновника в делегации говорит о том, что антироссийские санкции были на повестке дня.

Один из американских чиновников в Белом доме заявил, что Россия и США обсудили дальнейшие действия по вопросу урегулирования на Украине. По его словам, стороны озвучат решения в течение следующих нескольких недель.

Президент России Владимир Путин встретился с переговорщиками из США Стивом Уиткоффом и Дэвидом Кушнеров в субботу, 5 сентября, в Кремле. Беседа в закрытом формате продолжалась более трех часов.