Reuters: США и РФ обсудили дальнейшие шаги в переговорах по Украине

Россия и США обсудили дальнейшие действия по вопросу урегулирования на Украине, о них объявят в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Представители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации обсудили „существенные“ планы будущих шагов в переговорах, направленных на окончание российско-украинского конфликта, о них будет объявлено в течение пары следующих недель», — поделился с агентством неназванный чиновник в Белом доме.

Встреча российского лидера Владимира Путина со посланниками главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялась в Кремле 5 сентября. Она длилась три часа 10 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, предельно откровенными и доверительными. Уиткофф и Кушнер обещали использовать на будущей встрече в Киеве оценки, высказанные Путиным по поводу путей урегулирования конфликта.