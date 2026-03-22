ЦАХАЛ заявил о запуске ракет из Ирана по Израилю

В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Израиля. Системы обороны ведут перехват угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тегеран нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект еврейского государства.

Один из боеприпасов попал в здание, после чего произошло его обрушение. По информации израильских СМИ, пострадали как минимум 20 человек, в числе которых — 10-летний ребенок. Также из-за атаки Ирана в Димоне случилось 12 ДТП.