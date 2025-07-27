ЦАХАЛ ввел в районах Газы ежедневную тактическую паузу

Армия обороны Израиля ввела в некоторых районах сектора Газа тактическую паузу в военных действиях. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале .

В соответствии с директивами политического эшелона в рамках усилий ЦАХАЛ по увеличению масштабов гуманитарной помощи в секторе Газа с 10:00 до 20:00 начнет действовать локальная тактическая пауза в военных действиях.

«Ежедневная пауза будет введена до дальнейшего уведомления в районах, где Армия обороны Израиля не ведет операции: Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газа, будет введена ежедневная пауза до дальнейшего уведомления», — отметили в ЦАХАЛ.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала более 130 военных объектов на юге сектора Газа. Войска также ликвидировали десятки террористов.