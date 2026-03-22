ЦАХАЛ уничтожит используемые «Хезболлой» мосты в Ливане

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал военным ликвидировать все мосты через реку Литани в Ливане. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Израильский министр обороны уточнил, что движение «Хезболла» использует переправы для переброски оружия.

«Он добавил, что военным также поручили ускорить снос домов в прифронтовых ливанских деревнях, чтобы „нейтрализовать угрозы“ для израильских населенных пунктов», — отметило издание.

ЦАХАЛ продолжает проводить наземные операции в Ливане и уничтожать боевиков «Хезболлы». Кац призвал мирных жителей эвакуироваться к северу от реки Литани.

Ранее иранские военные выпустили ракеты в сторону Израиля. В ЦАХАЛ подтвердили, что средства ПВО перехватили снаряды. За день до этого КСИР атаковал ключевой израильский ядерный объект в городе Димона.