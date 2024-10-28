ВВС Израиля во время атаки на военные объекты Ирана уничтожили весь стратегический оборонный потенциал страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«То есть — все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства», — заявили авторы материала.

По их данным, фактически у Ирана остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства. Основные повреждения средств ПВО зафиксировали в Тегеране и западном Иране. Таким образом, страна потеряла стратегические возможности ракет класса «земля-воздух» на ближайшие два-три года.

Израильские власти просчитались, ударив по Израилю, сообщил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Международные организации, такие как ООН, допускают ошибки, не выступая против жестоких военных преступлений Израиля в секторе Газа и Ливане.