ЦАХАЛ уничтожил лидера проекта по производству управляемых ракет «Хезболлы»

Армия обороны Израиля уничтожила одного из лидеров «Хезболлы», участвовавших в цепочке производства высокоточных управляемых ракет. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.
Речь идет о Махмуде Юсефе Аниси. По информации израильского военного ведомства, он был важным источником знаний с многочисленными технологическими возможностями в области производства оружия. Аниси присоединился к «Хезболле» более 15 лет назад, он был экспертом в области машиностроения.
Ранее израильские истребители атаковали штаб разведки движения «Хезболла» в Бейруте. ЦАХАЛ опубликовал кадры с уничтожением цели. Военные сообщили, что в штабе собирали сведения, угрожавшие безопасности Израиля.
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