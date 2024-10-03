ЦАХАЛ уничтожил лидера проекта по производству управляемых ракет «Хезболлы»

Армия обороны Израиля уничтожила одного из лидеров «Хезболлы», участвовавших в цепочке производства высокоточных управляемых ракет. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале .

Речь идет о Махмуде Юсефе Аниси. По информации израильского военного ведомства, он был важным источником знаний с многочисленными технологическими возможностями в области производства оружия. Аниси присоединился к «Хезболле» более 15 лет назад, он был экспертом в области машиностроения.

Ранее израильские истребители атаковали штаб разведки движения «Хезболла» в Бейруте. ЦАХАЛ опубликовал кадры с уничтожением цели. Военные сообщили, что в штабе собирали сведения, угрожавшие безопасности Израиля.