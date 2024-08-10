ЦАХАЛ ударил по расположенному в школе командному центру ХАМАС
Израильские военные поразили бойцов ХАМАС в школе Аль-Табаин в секторе Газа
Израильская армия атаковала командный центр ХАМАС, находившийся в здании одной из школ в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Военные ударили по школе Аль-Табаин, расположенной рядом с мечетью в районе Дарадж-Туффе. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ использовал точные боеприпасы и данные разведки, чтобы снизить риск для гражданского населения. Военные подтвердили, что в мечети у школы укрывались мирные жители.
«Центр управления и контроля служил убежищем для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные нападения на войска ЦАХАЛ и Израиль», — указали военные.
По данным катарского телеканала Al Jazeera, из-за выпущенной по школе ракеты погибли более 100 человек. По словам местных жителей, в здании на момент удара проводилась утренняя молитва, сообщил RT.
Ранее The Times of Israel предположило, что ЦАХАЛ может нанести превентивный удар по Ирану. Это произойдет в том случае, если израильская разведка подтвердит информацию о готовящемся нападении со стороны иранских военных.