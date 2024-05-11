ЦАХАЛ сообщил о гибели четырех военных при боях в Газе | 360°

Мир 11 мая 2024, 07:44 ЦАХАЛ сообщил о гибели четырех военных при боях в Газе ЦАХАЛ: погибли четверо военнослужащих при операции в Газе РИА «Новости»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о гибели четырех военных во время боевых действий против членов радикального движения ХАМАС в Газе. Это были 19-летние сержанты из 931-го батальона бригады «Нахаль».

В израильской армии пояснили, что сержанты погибли при взрыве в районе Зейтун. Военные проверяли здание школы, где, предположительно, могли находиться члены ХАМАС. Рядом с учебным заведением нашли тайник с оружием.

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Таким образом количество погибших израильских военных с момента сухопутной операции в Газе увеличилось до 271. С октября 2023 года число потерь ЦАХАЛ составило 619 человек.

ВВС Израиля наносят массовые удары по Газе. По данным Минздрава анклава, число погибших превысило 34 тысячи человек, ранения получили свыше 78 тысяч человек.