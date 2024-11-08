ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах

Армия обороны Израиля направит в Нидерланды спасательную миссию после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«При координации с правительством Нидерландов миссию Израиля развернут с использованием грузового самолета. В нее войдут спасательные и медицинские команды», — заявили в Армии обороны Израиля.
В ЦАХАЛ добавили, что в настоящий момент армия по указанию политического руководства готовит операцию. Командование будет руководить ей в сотрудничестве с различными органами безопасности и подразделениями Израиля.
Группы неизвестных напали на болельщиков тель-авивского «Маккаби», которые прибыли в Амстердам на матч Лиги Европы с местным «Аяксом». В социальных сетях появились кадры, как люди в масках пытаются прорваться в гостиницы, в которые поселились израильские фанаты.
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