Серия нападений на израильских болельщиков произошла в Амстердаме

Вечером 7 ноября в Амстердаме произошла серия нападений на фанатов израильского футбольного клуба «Маккаби». Об этом сообщил портал Ynet .

В четверг тель-авивский «Маккаби» встречался в Амстердаме с местным «Аяксом» в матче Лиги Европы и проиграл со счетом 0:5. В социальных сетях позже распространили видео, на которых неизвестные в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне, нападения произошли в разных районах города.

«Здесь настоящая война, на меня налетели и ударили ножом, у меня ранение. Взрывы зацепили некоторых детей, я видел это своими глазами! Полиции нет, творится полный хаос», — рассказал один из болельщиков.

Мужчина добавил, что он и еще несколько сотен фанатов окружены в гостинице и не могут выйти оттуда.

Издание Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что политик поручил отправить в Амстердам два самолета для возвращения болельщиков на родину.

Ранее израильского журналиста попытались зарезать в центре Берлина.