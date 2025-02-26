Трамп опубликовал видео с проектом будущего сектора Газа

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный нейросетью видеоролик, в котором изобразил предлагаемое им будущее сектора Газа. Видео он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.
На кадрах человек, похожий на Илона Маска, ест хумус и разбрасывает деньги, по улицам ездят дорогие машины, люди отдыхают на пляже с чистым морем, а в самой Газе стоит позолоченный памятник Трампу.
Ранее глава Белого дома заявил, что сектор Газа стал непригоден для жизни, и назвал его «площадкой под снос», добавив, что жителей региона можно расселить по другим арабским странам.
Его идею раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предположив, что за ней стоит Израиль, и добавив, что ни у кого не получится выселить народ Газы с его земли.
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