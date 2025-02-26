Сегодня 14:24 Трамп опубликовал видео с проектом будущего сектора Газа 0 0 0 Фото: соцсети Дональда Трампа Мир

США

Дональд Трамп

Нейросети

Палестина

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный нейросетью видеоролик, в котором изобразил предлагаемое им будущее сектора Газа. Видео он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

На кадрах человек, похожий на Илона Маска, ест хумус и разбрасывает деньги, по улицам ездят дорогие машины, люди отдыхают на пляже с чистым морем, а в самой Газе стоит позолоченный памятник Трампу.

Ранее глава Белого дома заявил, что сектор Газа стал непригоден для жизни, и назвал его «площадкой под снос», добавив, что жителей региона можно расселить по другим арабским странам.

Его идею раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предположив, что за ней стоит Израиль, и добавив, что ни у кого не получится выселить народ Газы с его земли.