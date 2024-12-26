ЦАХАЛ подтвердил удар по Йемену

Армия обороны Израиля подтвердила атаку по международному аэропорту в Сане и объектам военной инфраструктуры ЦАХАЛ «Ансар Алла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там отметили, что объекты хуситов в Йемене атаковали после одобрения оперативных планов начальном генерального штаба, премьер-министром и главой Минобороны.

«В число целей, по которым нанес удары ЦАХАЛ, входит военная инфраструктура, используемая режимом хуситов для своей военной деятельности», — сообщил в ЦАХАЛ.

Армия также ударила по военной инфраструктуре в портах Рас-Канатиб, Ходейда и Салиф на западном побережье. Эти объекты использовались для контрабанды иранского оружия и проникновения высокопоставленных иранских чиновников, заявили представители армии.

Утром 26 декабря ЦАХАЛ обстрелял центр сектора Газа. Жертвами атаки стали пять журналистов палестинского телеканала Quds.