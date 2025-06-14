ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом F-35

Информация о сбитом 14 июня над Ираном израильском истребителе является фейком. Об этом РИА «Новости» заявила представитель ЦАХАЛ.
Она опровергла сообщения в прессе о якобы уничтоженном самолете на западе республике.
Незадолго до этого пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала данные о том, что войска ликвидировали более 20 иранских командиров иранского режима, в том числе начальника разведывательного управления ВС и командующего ракетной системой «земля — земля» КСИР.
Ранее о сбитом истребителе сообщило издание Nour News. Оно написало, что пилот катапультировался. За день до этого системы ПВО республики поразили два истребителя. Иранские военные захватили одного из летчиков, им оказалась женщина.
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