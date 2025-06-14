Средства ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-35

Средства ПВО Ирана сбили еще один израильский истребитель F-35

Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили израильский истребитель F-35. Об этом сообщило издание Nour News .

Самолет сбили в западной части страны. По информации издания, пилот катапультировался.

«Его судьба в настоящее время неизвестна и расследуется», — добавили в агентстве.

Ранее агентство Tasnim написало, что иранские военные поразили два истребителя и взяли в плен женщину-пилота.

В ночь на 13 июня около 200 израильских самолетов атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Целями ЦАХАЛ также стали укрытия высокопоставленных иранских военных и ученые, имеющие отношение к ядерной программе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал серию ударов началом войны.