Израиль впервые атаковал нефтяную инфраструктуру в Иране

Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по объектам инфраструктуры иранских властей в Тегеран. Об этом сообщили в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Как пишет The Times of Israel, израильская авиация, возможно, впервые с начала текущего конфликта атакует нефтяную инфраструктуру в иранской столице.

В социальных сетях также распространяют видео, на которых, предположительно, видны крупные пожары и взрывы в разных районах города.

Иран нанес удары по целям в Хайфе и по штабу американских военных в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. По данным КСИР, по военным объектам в Хайфе выпустили новые твердотопливные ракеты Khaibershekan.