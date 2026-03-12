ЦАХАЛ объявил о ликвидации командующего КСИР в составе «Хезболлы»

Армия обороны Израиля ликвидировала в Бейруте командующего операциями ракетного подразделения КСИР в составе ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее на этой неделе ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал в Бейруте террориста Абу Зарра Мохаммади, командующего операциями ракетного подразделения КСИР в составе „Хезболла“», — заявили в армии.

Накануне шииты выпустили по Израилю 100 ракет, перегрузив систему ПВО «Железный купол». Установить точный список повреждений не удалось, но ЦАХАЛ пообещал ответные действия против «Хезболлы».

До этого западные СМИ сообщили, что еврейское государство готовится к противостоянию с «Хезболлой» и после окончания операции в Иране.