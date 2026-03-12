«Хезболла» ударом по Израилю пробила систему «Железный купол»

«Хезболла» накануне выпустила 100 ракет по Израилю и тем самым перегрузила систему противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники в израильской армии.

Авторы статьи отметили, что системы ПВО еврейского государства не справились с такой нагрузкой. Однако точно установить список повреждений пока не удалось. В ЦАХАЛ уже пообещали ответные меры против ливанского движения.

Ранее Financial Times сообщило, что в Тель-Авиве готовятся к тому, что военное противостояние с «Хезболлой» продолжится и после окончания операции в Иране. Источники газеты сообщили, что Армии обороны Израиля сейчас не хватает ресурсов, чтобы продвигаться по территории Ливана.