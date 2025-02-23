Израиль отложил обмен пленными с ХАМАС из-за «унизительных церемоний»

Израиль отложил запланированный на 22 февраля обмен палестинских заключенных из-за «унизительных церемоний» с освобожденными из сектора Газа заложниками. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль заявляет, что освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается до тех пор, пока „не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и не будет унизительных церемоний“», — следует из заявления офиса.

Накануне палестинское движение ХАМАС освободило шестерых израильских заложников во время седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе. В ответ Израиль должен был выпустить свыше 600 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС заявил о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников в обмен на продолжительное перемирие и вывод ЦАХАЛ из палестинского анклава.