ЦАХАЛ атаковал цели «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«ЦАХАЛ нанес удары по террористическим целям в районе Дахия в ответ на обстрелы израильской территории со стороны „Хезболлы“», — заявили в пресс-службе.

В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не потерпит обстрелов своей территории.

По данным ЦАХАЛ, ранее 14 июня военные зарегистрировали атаки трех воздушных целей на территории Израиля. Снаряды рухнули около населенных пунктов Шломи и Шомер, никто не пострадал.

В конце апреля из Бейрута экстренно эвакуировали около 70 граждан России, в том числе беременную женщину и 33 ребенка. Также на борту самолета находились две кошки. Спецборт Ил-76 доставил их в Москву.