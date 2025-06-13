Труппу музыкантов БСО эвакуируют из Ирана

Из Тегерана планируют эвакуировать 51 артиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Музыканты находились в Иране с гастролями, сообщил Telegram-канал Shot .

Оркестр выступал 10 и 12 июня в Тегеране и Исфахане. В Иране сейчас находятся дирижер Арсений Ткаченко, скрипач Гайк Казазян, виолончелист Иван Сендецкий, тенор Игорь Морозов и другие артисты.

Музыканты приезжали в исламскую республику в рамках фестиваля российского оркестра, проведенного в ответ на Дни культуры Ирана в России.

Ранее израильские войска начали проводить военную операцию против Ирана и атаковали ключевые ядерные объекты. В результате погибли высокопоставленные военнослужащие и ученые-ядерщики. После удара в Иране ввели временные ограничения на доступ к интернету, сообщил RT.