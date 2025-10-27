Труп британки год пролежал в ее квартире

Полиция нашла мертвой британку, которая год не выходила из дома

В Великобритании сотрудники полиции нашли тело 23-летней Шарлотт Лидер в квартире, из которой она не выходила целый год. Об этом сообщило Daily Star .

Первыми тревогу забили в управляющей компании, обнаружив большой долг Шарлотт за коммунальные услуги. Когда стало известно о смерти девушки, полицейские нашли ее родителей. Они признались, что не видели свою дочь с 2021 года.

По словам матери, Лидер была постоянно занята. Однако соседи заявили, что девушка давно не выходила из дома. При осмотре жилища погибшей стало известно, что в холодильнике лежало много продуктов, срок годности которых истек летом 2024 года.

Семья Лидер не может понять, что могло случиться с их дочерью. Она вела активный образ жизни, занималась музыкой и увлекалась искусством.

Знакомые девушки вспомнили, что перед пропажей она стала избегать с ними встреч. Выяснилось, что перед смертью она часто общалась только с ChatGPT.

Девушку волновали проблемы с питанием. Расследование осложняется тем, что точную причину смерти установить невозможно из-за сильной мумификации тела.

