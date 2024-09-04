Трудовых мигрантов назвали жертвами «онлайн-зомбирования» террористов

Глава Узбекистана: трудовые мигранты становятся жертвами «онлайн-зомбирования»

Фото: РИА «Новости»

Трудовые мигранты и молодое поколение чаще оказываются жертвами «онлайн-зомбирования» со стороны террористов и преступных группировок. Такое заявление сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его процитировало РИА «Новости».

В Ташкенте 4 и 5 сентября пройдет объединенная конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Антитеррористического центра СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Представители наиболее уязвимых слоев населения, включая нашу молодежь и трудовых мигрантов, становятся жертвами „онлайн-зомбирования“, вовлекаются в различные незаконные группировки и совершают преступления», — сказал Мирзиеев в послании участникам конференции.

По его словам, в киберпространстве увеличились риски вербовки. Работа по радикализации идет через интернет, пояснил он. Президент Узбекистана призвал совершенствовать нормативную базу и реализовывать совместные мероприятия в рамках РАТС ШОС и Антитеррористического центра СНГ по предотвращению таких вызовов в Сети.

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