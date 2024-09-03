Хозяев «резиновых квартир» обвинили в росте преступности среди мигрантов

В этом году иностранцы совершили на 12% больше тяжких преступлений в России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объяснил рост миграционной преступности сдачей квартир приезжим, сообщила пресс-служба СКР.

По его словам, в 2024 году мигранты совершили в общей сложности почти 24 тысячи криминальных правонарушений. Количество тяжких преступлений, к которым причастны приезжие, выросло с 4390 до 4935. Нелегалы также стали в три раза чаще переступать черту закона в России.

Бастрыкин подчеркнул, что в последнее время мигранты активно проявляют негативное отношение к россиянам, участникам спецоперации и силовикам.

Глава СКР отметил, что таких преступлений становится больше из-за халатности должностных лиц в сфере миграции.

Он пояснил, что в погоне за прибылью недобропорядочные арендодатели сдают жилье нелегалам.

«Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», — заявил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о драке мигрантов в Раменском. Он потребовал от главы ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева подготовить доклад о расследовании.