Троюродную сестру принца Уильяма и принца Гарри нашли мертвой

Троюродную сестру принцев Уильяма и Гарри, 20-летнюю Рози Рош, нашли мертвой в ее доме в графстве Уилтшир. Об этом сообщила газета The Sun .

По ее информации, девушка перед смертью собирала вещи, чтобы поехать куда-то с друзьями. Ее тело обнаружили мать и сестра.

Рози приходилась внучкой родному дяде принцессы Дианы — матери Уильяма и Гарри. Она училась в университете Дарема на первом курсе, изучая английскую литературу. Следователи не видят в ее смерти ничего подозрительного.

В прошлом году бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в мемуарах, что королева Елизавета II как минимум в последний год болела раком костей. При этом еще за два дня до смерти, принимая отставку Джонсона, она была в здравом уме.