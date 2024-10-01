Елизавета II страдала от рака костей минимум год перед смертью

Королева Великобритании Елизавета II страдала от рака как минимум год перед смертью. Об этом в своих мемуарах Unleashed («Развязанный») рассказал бывший премьер-министр Борис Джонсон, выдержки из которых привела газета Daily Mail .

«Я знал в течение года или даже больше, что у нее рак костей. Ее врачи беспокоились, что ее состояние может резко ухудшиться в любой момент», — рассказал Джонсон.

Елизавета казалась бледной и ослабленной, на руках и запястьях у нее были синяки, добавил экс-премьер. Однако даже за два дня до смерти королева продемонстрировала острый ум, принимая отставку Джонсона.

Монархиня умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, напомнили журналисты «Известий».

Ранее Daily Mail со ссылкой на рассекреченные данные ФБР сообщила, что принц Филипп изменял Елизавете II с 19-летней моделью Кристин Килер. Последняя была любовницей агента ГРУ, советского военно-морского атташе Евгения Иванова.