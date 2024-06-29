Тройные стандарты. Общественницу оштрафовали в Литве за публикацию портрета Ленина

ELTA: в Литве общественницу арестовали на 700 евро из-за портрета Ленина

Общественницу Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на 700 евро (64 тысячи рублей) за размещение в социальных сетях портрета вождя советской революции Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!». Об этом сообщило агентство ELTA .

Женщин е выписали штраф по статье кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символик».

Швенченене в свою очередь отметила, что ее публикация была информационной. По словам женщины, литовским властям нужно подучиться, чтобы избежать тройных стандартов в области свободы слова.

Ранее парламент Литвы решил денонсировать договор с РФ о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.