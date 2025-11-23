Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти, причем не только из-за внутренних проблем. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

«Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом», — говорится в материале.

Над главой киевского режима нависла угроза, сочетающая военные, экономические и дипломатические вызовы. Речь идет о коррупционном скандале на Украине, провалах ВСУ на фронте и напряженных отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.

Киевская политика в отношении мобилизации тоже вызвала вопросы после того, как бывший соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич смог сбежать с Украины в Израиль, чтобы избежать уголовной ответственности. При этом украинские границы усиленно охраняются, чтобы предотвратить побеги уклонистов из страны.

Авторы издания также отметили, что коррупционный скандал в энергетическом секторе и его истоки возникли в критический момент для Зеленского.

Ранее в США заявили, что украинцы разгневаны из-за скандала с Миндичем. Люди возмущены тем, что правящая элита набивала свои карманы, отправляя солдат умирать во имя западных ценностей и демократии.