Троих бразильцев, бросивших девушку в пропасть без страховки, задержали

В Бразилии полиция задержала троих мужчин, которые сбросили девушку в пропасть во время прыжка с канатом, не пристегнув снаряжение. Об этом сообщил новостной канал G1 .

Задержанным предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. На допросе они не смогли объяснить произошедшее — никто из троих не вспомнил, кто должен был прикрепить веревку.

Жертвой стала 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас. ЧП произошло в субботу в штате Сан-Паулу — на видео, которое разошлось в социальных сетях, видно, как организаторы поднимают девушку на руки, несут к краю платформы и бросают вниз без снаряжения.