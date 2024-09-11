Трогали все тело. К сотруднице RT в США нагрянули из ФБР

С обысками к сотруднице RT в США пришли 20 вооруженных сотрудников ФБР

В Майами к сотруднице RT пришли вооруженные агенты ФБР. Силовики ворвались в дом к женщине рано утром, не дали одеться и избили, сообщил RT .

«Обыскали сначала все тело, не знаю, чего хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», — отметила журналистка.

По ее словам, после обыска начался допрос, который длился около пяти часов. Причем интересовались в ФБР довольно странными вещами.

«А какой Маргарита [Симоньян] человек — хороший или плохой? Спрашивали, встречалась ли Маргарита когда-нибудь с Путиным. А когда? Я говорю: „Ну погуглите“. Спрашивали, что она любит есть», — поделилась сотрудница RT.

В материале также отметили, что спецслужбы спрашивали о коллегах Симоньян и проверили переписку с ними. В ходе допроса женщине задавали вопросы и о финансировании RT Кремлем.

Все гаджеты ФБР забрало с собой, а официальных обвинений не предъявило. По имеющимся данным, сотрудница RT числится подозреваемой в некоем деле. Женщине удалось покинуть США: билет на самолет ей приобрел российский консул, в Россию она вернулась через третью страну.

В начале сентября медиагруппа «Россия сегодня», RT, Sputnik и РИА «Новости» подпали под американские санкции.