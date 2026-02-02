Трое туристов устроили оргию на заднем сиденье тук-тука в Таиланде

Трое пьяных иностранцев во время пробки занялись сексом на заднем сиденье тук-тука в Таиланде и шокировали своим поведением окружающих. Об этом сообщила газета Daily Star .

Конфуз произошел на острове Пхукет. Проезжавший мимо тук-тука мотоциклист увидел, как двое мужчин и женщина устроили оргию и записал происходящее на видео, которое потом передал в полицию.

Правоохранители начали проверку, водителя и туристов объявили в розыск. За оргию в общественном месте им грозит штраф до пяти тысяч бат (около 12,5 тысячи рублей) по статье о публичной непристойности.

Поведение иностранцев возмутило местных жителей. После этого случая они потребовали ужесточить меры наказания для защиты репутации курорта.

