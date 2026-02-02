В Таиланде 70-летнего монаха обвинили в домогательствах к прихожанке

Жительница Таиланда пожаловалась, что во время церемонии благословения в храме монах щупал ее грудь. Об этом сообщило издание The Thaiger .

По его данным, 34-летняя женщина участвовала в церемонии, которая должна была подарить ей удачу в бизнесе. Во время ритуала монах попросил прихожанку расстегнуть рубашку.

По словам женщины, она расстегнула две пуговицы, но священнослужитель подошел к ней и самостоятельно расстегнул третью. Монах одной рукой нанес на ее лоб и шею и ароматическую пудру, а другой ощупал грудь. После этого пожилой мужчина наклонился к прихожанке и похвалил ее красивые соски.

Потрясенная женщина выбежала из храма и потребовала провести расследование. Имя монаха пока не установили.

